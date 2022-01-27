https://ria.ru/20220127/sud-1769821176.html

В Севастополе будут судить женщину, чья дочь искала еду в мусорных баках

В Севастополе будут судить женщину, чья дочь искала еду в мусорных баках - РИА Новости, 27.01.2022

В Севастополе будут судить женщину, чья дочь искала еду в мусорных баках

Жительница Севастополя, чью маленькую дочь нашли одетой не по погоде и ищущей еду в мусорных баках, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:28

2022-01-27T16:28

2022-01-27T16:33

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жительница Севастополя, чью маленькую дочь нашли одетой не по погоде и ищущей еду в мусорных баках, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Севастополя. Она обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ)... Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Дело было заведено по факту выявленной в соцсетях информации, что жительница Севастополя во время прогулки увидела девочку, одетую явно не по погоде, которая искала в мусорных баках еду. Пенсионерка приютила у себя ребенка, помыла, накормила и обратилась к правоохранителям.Было возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала мать ребенка – как выяснил СК РФ, всего у женщины двое детей, о которых она не заботится из-за пристрастия к алкоголю.Параллельно возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки – оно в настоящее время еще расследуется.

https://ria.ru/20220121/orgiya-1769007394.html

https://ria.ru/20211228/sud-1765797176.html

севастополь

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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия