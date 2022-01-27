https://ria.ru/20220127/sud-1769800203.html

Экс-главу подмосковного Росимущества, обвиняемого в коррупции, арестовали

Экс-главу подмосковного Росимущества, обвиняемого в коррупции, арестовали - РИА Новости, 27.01.2022

Экс-главу подмосковного Росимущества, обвиняемого в коррупции, арестовали

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова, обвиняемого в получении... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:58

2022-01-27T14:58

2022-01-27T15:03

происшествия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сроком по 25 марта 2022 года включительно", - сказала собеседница агентства.Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.По данным СК, Пешков получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, "за содействие в его вопросах".

https://ria.ru/20220127/vzyatka-1769788401.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), россия