https://ria.ru/20220127/sud-1769773630.html

Верховный суд сократил срок соучастнице убийства Маркелова и Бабуровой

Верховный суд сократил срок соучастнице убийства Маркелова и Бабуровой - РИА Новости, 27.01.2022

Верховный суд сократил срок соучастнице убийства Маркелова и Бабуровой

Верховный суд РФ в четверг снизил с 18 до 17 лет колонии наказание Евгении Хасис, осужденной по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:10

2022-01-27T13:10

2022-01-27T13:20

верховный суд рф

происшествия

суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой

евгения хасис

страсбург

москва

станислав маркелов

анастасия бабурова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг снизил с 18 до 17 лет колонии наказание Евгении Хасис, осужденной по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд исключил из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова."Исключить из приговора Хасис осуждение по частям 2 и 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия)", - огласил решение один из судей коллегии."Суд снизил наказание на год, до 17 лет, исключив эпизод с оружием", - подтвердил РИА Новости адвокат девушки Дмитрий Аграновский.Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Никиты Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. На прошлой неделе, в очередную годовщину, десятки людей собрались на улице Пречистенка и возложили цветы.За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.

https://ria.ru/20220120/sud-1768703332.html

https://ria.ru/20220110/prigovor-1767172382.html

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