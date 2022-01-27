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Верховный суд решил не пересматривать дело Тихонова и Хасис
Верховный суд решил не пересматривать дело Тихонова и Хасис - РИА Новости, 27.01.2022
Верховный суд решил не пересматривать дело Тихонова и Хасис
Верховный суд РФ решил не направлять на пересмотр дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:08
2022-01-27T13:08
происшествия
суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой
евгения хасис
москва
верховный суд рф
станислав маркелов
анастасия бабурова
европейский суд
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ решил не направлять на пересмотр дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в четверг.Для проверки доводов жалобы ВС РФ решил допросить всех 12 бывших присяжных, но в суде дали показания лишь пятеро. Они заверили, что никакого давления на них не оказывали, каждый принимал решение "в соответствии с внутренним убеждением".Как пояснил судья, три человека из коллегии уже умерли, один болеет, один отказался участвовать, еще двух бывших присяжных найти не удалось.Защита просила направить дело на пересмотр, сам же Тихонов настаивал на замене пожизненного заключения ограниченным во времени сроком лишения свободы."За более чем 12 лет лишения свободы я так устал от допросов, что перспектива нового рассмотрения меня не радует", - обратился он к судьям.Тихонов отметил, что сразу после решения ЕСПЧ "в тенденциозных СМИ началась информационная кампания" против него, поэтому он сомневается, что новая коллегия присяжных, даже если ее соберут, будет беспристрастной.Прокуратура и потерпевшие со своей стороны назвали приговор законным и выразили мнение, что никаких нарушений в ходе рассмотрения не было."Вся семья переживает ад, раны заживают, а шрамы остаются. Мне сложно объяснить уже взрослым детям, почему дело пересматривается", - сказал брат убитого Михаил Маркелов.Во время судебного процесса Тихонов и Хасис отрицали свою причастность к преступлению, но уже в колонии признали вину и дали показания против идеолога "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Ильи Горячева. Последний в 2015 году также был осужден пожизненно за организацию убийства Маркелова и других известных антифашистов.Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. На прошлой неделе, в очередную годовщину, десятки людей собрались на улице Пречистенка и возложили цветы.За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
https://ria.ru/20220120/sud-1768703332.html
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происшествия, суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой, евгения хасис, москва, верховный суд рф, станислав маркелов, анастасия бабурова, европейский суд, россия
13:08 27.01.2022
 
Верховный суд решил не пересматривать дело Тихонова и Хасис

Верховный суд решил не пересматривать дело об убийстве Маркелова и Бабуровой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Верховный суд РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ решил не направлять на пересмотр дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в четверг.
Для проверки доводов жалобы ВС РФ решил допросить всех 12 бывших присяжных, но в суде дали показания лишь пятеро. Они заверили, что никакого давления на них не оказывали, каждый принимал решение "в соответствии с внутренним убеждением".
Как пояснил судья, три человека из коллегии уже умерли, один болеет, один отказался участвовать, еще двух бывших присяжных найти не удалось.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 12:18
Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости
Защита просила направить дело на пересмотр, сам же Тихонов настаивал на замене пожизненного заключения ограниченным во времени сроком лишения свободы.
"За более чем 12 лет лишения свободы я так устал от допросов, что перспектива нового рассмотрения меня не радует", - обратился он к судьям.
Тихонов отметил, что сразу после решения ЕСПЧ "в тенденциозных СМИ началась информационная кампания" против него, поэтому он сомневается, что новая коллегия присяжных, даже если ее соберут, будет беспристрастной.
Прокуратура и потерпевшие со своей стороны назвали приговор законным и выразили мнение, что никаких нарушений в ходе рассмотрения не было.
"Вся семья переживает ад, раны заживают, а шрамы остаются. Мне сложно объяснить уже взрослым детям, почему дело пересматривается", - сказал брат убитого Михаил Маркелов.
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:42
Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова
Во время судебного процесса Тихонов и Хасис отрицали свою причастность к преступлению, но уже в колонии признали вину и дали показания против идеолога "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Ильи Горячева. Последний в 2015 году также был осужден пожизненно за организацию убийства Маркелова и других известных антифашистов.
Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. На прошлой неделе, в очередную годовщину, десятки людей собрались на улице Пречистенка и возложили цветы.
За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.
Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
 
ПроисшествияСуд по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки БабуровойЕвгения ХасисМоскваВерховный суд РФСтанислав МаркеловАнастасия БабуроваЕвропейский судРоссия
 
 
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