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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/sud-1769762989.html
Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине
Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине
Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама передать скифское золото Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:33
2022-01-27T12:44
украина
нидерланды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
культура
амстердам
россия
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама передать скифское золото Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Винсент Хюнтинк.Ранее сообщалось, что музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче скифского золота Украине.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение можно было обжаловать в Верховном суде Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html
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украина, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, амстердам, россия
12:33 27.01.2022 (обновлено: 12:44 27.01.2022)
 
Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов получил кассацию на решение передать скифское золото Украине

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама передать скифское золото Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Винсент Хюнтинк.
Ранее сообщалось, что музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче скифского золота Украине.
"Действительно, жалоба была направлена. Следующий шаг - начать предварительный административный процесс", - сказал Хюнтинк. При этом он сообщил, что дата слушаний по кассации пока не определена.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение можно было обжаловать в Верховном суде Нидерландов.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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КультураУкраинаНидерландыСитуация вокруг коллекции скифского золотаАмстердамРоссия
 
 
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