https://ria.ru/20220127/sud-1769762989.html

Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине

Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Суд Нидерландов получил жалобу на решение передать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама передать скифское золото Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:33

2022-01-27T12:33

2022-01-27T12:44

украина

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

культура

амстердам

россия

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама передать скифское золото Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Винсент Хюнтинк.Ранее сообщалось, что музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче скифского золота Украине.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение можно было обжаловать в Верховном суде Нидерландов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html

украина

нидерланды

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украина, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, амстердам, россия