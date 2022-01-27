В Твери началось строительство Западного моста
ТВЕРЬ. 27 янв – РИА Новости. В Твери приступили к реализации флагманского инфраструктурного проекта – строительству Западного моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
После подготовки проекта и положительного заключения государственной экспертизы по итогам конкурентных процедур заключен государственный контракт с подрядной организацией – ООО "ДСК". Компания участвовала в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон", трассы М-10 (обход Твери) и других объектов.
В настоящее время на левом берегу реки Волга завершаются работы по геодезической разбивке земляного полотна, идет снятие растительного слоя грунта, формируются площадки для складирования материалов. В работах задействовано около 20 единиц специализированной техники – экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны, самосвалы. Подрядчик уже закупил конструкции для берегоукрепления, поставка которых ожидается до конца текущей недели. Также размещен тендер на изготовление и поставку отдельных элементов пролетных строений мостового перехода.
Как считает губернатор региона Игорь Руденя, проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации. Проектом, помимо возведения непосредственно моста через Волгу, также предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного ("Горбатого моста") в Заволжском районе. Кроме того, предусмотрено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и "Горбатого моста".