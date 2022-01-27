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Тверская область
https://ria.ru/20220127/stroitelstvo-1769745327.html
В Твери началось строительство Западного моста
В Твери началось строительство Западного моста - РИА Новости, 27.01.2022
В Твери началось строительство Западного моста
В Твери приступили к реализации флагманского инфраструктурного проекта – строительству Западного моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области . РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:21
2022-01-27T11:21
тверская область
пролетарский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 27 янв – РИА Новости. В Твери приступили к реализации флагманского инфраструктурного проекта – строительству Западного моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области .После подготовки проекта и положительного заключения государственной экспертизы по итогам конкурентных процедур заключен государственный контракт с подрядной организацией – ООО "ДСК". Компания участвовала в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон", трассы М-10 (обход Твери) и других объектов.В настоящее время на левом берегу реки Волга завершаются работы по геодезической разбивке земляного полотна, идет снятие растительного слоя грунта, формируются площадки для складирования материалов. В работах задействовано около 20 единиц специализированной техники – экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны, самосвалы. Подрядчик уже закупил конструкции для берегоукрепления, поставка которых ожидается до конца текущей недели. Также размещен тендер на изготовление и поставку отдельных элементов пролетных строений мостового перехода.Как считает губернатор региона Игорь Руденя, проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации. Проектом, помимо возведения непосредственно моста через Волгу, также предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного ("Горбатого моста") в Заволжском районе. Кроме того, предусмотрено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и "Горбатого моста".
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пролетарский район, игорь руденя
11:21 27.01.2022
 

В Твери началось строительство Западного моста

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиСтроительство Западного моста в Твери
Строительство Западного моста в Твери - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 27 янв – РИА Новости. В Твери приступили к реализации флагманского инфраструктурного проекта – строительству Западного моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
После подготовки проекта и положительного заключения государственной экспертизы по итогам конкурентных процедур заключен государственный контракт с подрядной организацией – ООО "ДСК". Компания участвовала в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон", трассы М-10 (обход Твери) и других объектов.
В Твери благоустроят территорию возле Спасо-Преображенского собора - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 16:54Тверская область
В Твери благоустроят территорию возле Спасо-Преображенского собора
В настоящее время на левом берегу реки Волга завершаются работы по геодезической разбивке земляного полотна, идет снятие растительного слоя грунта, формируются площадки для складирования материалов. В работах задействовано около 20 единиц специализированной техники – экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны, самосвалы. Подрядчик уже закупил конструкции для берегоукрепления, поставка которых ожидается до конца текущей недели. Также размещен тендер на изготовление и поставку отдельных элементов пролетных строений мостового перехода.
Как считает губернатор региона Игорь Руденя, проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации. Проектом, помимо возведения непосредственно моста через Волгу, также предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного ("Горбатого моста") в Заволжском районе. Кроме того, предусмотрено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и "Горбатого моста".
 
Тверская областьПролетарский районИгорь Руденя
 
 
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