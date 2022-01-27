https://ria.ru/20220127/strelba-1769755706.html

В МВД Украины рассказали о состоянии раненных в Днепре нацгвардейцев

В МВД Украины рассказали о состоянии раненных в Днепре нацгвардейцев - РИА Новости, 27.01.2022

В МВД Украины рассказали о состоянии раненных в Днепре нацгвардейцев

Трое раненных во время стрельбы в Днепре военнослужащих национальной гвардии Украины находятся в тяжелом состоянии, жизнь других двоих раненых вне опасности,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:03

2022-01-27T12:03

2022-01-27T12:03

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Трое раненных во время стрельбы в Днепре военнослужащих национальной гвардии Украины находятся в тяжелом состоянии, жизнь других двоих раненых вне опасности, сообщил в четверг советник министра внутренних дел Антон Геращенко.Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших - четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение."(Кем же надо быть - ред.)... чтобы выпустить три пули в упор в 22-летнюю девушку - военнослужащую национальной гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и - самое тяжелое - в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии… В тяжелом состоянии находится также военнослужащий Нацгвардии, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.По его словам, жизнь других двоих раненых, по оценкам врачей, вне опасности.Он также призвал жителей Днепра поддержать раненых и сдать кровь.

https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769744463.html

https://ria.ru/20220127/soldat-1769731204.html

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в мире, украина, мвд украины, южмаш, антон геращенко, днепр (город)