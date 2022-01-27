https://ria.ru/20220127/strelba-1769730721.html

В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой

В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой - РИА Новости, 27.01.2022

В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой

Во время ночной перестрелки на улице 9 апреля в Калининграде пострадали три человека, произошёл дорожный конфликт с применением пистолета, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:50

2022-01-27T09:50

2022-01-27T14:53

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Во время ночной перестрелки на улице 9 апреля в Калининграде пострадали три человека, произошёл дорожный конфликт с применением пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД."В Калининграде на улице 9 апреля накануне вечером между водителями и пассажирами двух автомобилей произошёл дорожный конфликт с применением травматического пистолета. По предварительным данным, пострадали трое мужчин", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД."Следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ по факту происшествия на улице 9 апреля, где накануне вечером в результате дорожного конфликта пострадали трое мужчин", - сообщили в УМВД.По данным областного минздрава, двое пострадавших находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине госпитализация не потребовалась, он направлен на амбулаторное наблюдение.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html

калининград

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происшествия, калининград