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В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой
В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой - РИА Новости, 27.01.2022
В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой
Во время ночной перестрелки на улице 9 апреля в Калининграде пострадали три человека, произошёл дорожный конфликт с применением пистолета, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:50
2022-01-27T14:53
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Во время ночной перестрелки на улице 9 апреля в Калининграде пострадали три человека, произошёл дорожный конфликт с применением пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД."В Калининграде на улице 9 апреля накануне вечером между водителями и пассажирами двух автомобилей произошёл дорожный конфликт с применением травматического пистолета. По предварительным данным, пострадали трое мужчин", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД."Следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ по факту происшествия на улице 9 апреля, где накануне вечером в результате дорожного конфликта пострадали трое мужчин", - сообщили в УМВД.По данным областного минздрава, двое пострадавших находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине госпитализация не потребовалась, он направлен на амбулаторное наблюдение.
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происшествия, калининград
09:50 27.01.2022 (обновлено: 14:53 27.01.2022)
 
В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой

Три человека пострадали в ходе перестрелки после дорожного конфликта в центре Калининграда

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Во время ночной перестрелки на улице 9 апреля в Калининграде пострадали три человека, произошёл дорожный конфликт с применением пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Калининграде на улице 9 апреля накануне вечером между водителями и пассажирами двух автомобилей произошёл дорожный конфликт с применением травматического пистолета. По предварительным данным, пострадали трое мужчин", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД.
"Следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ по факту происшествия на улице 9 апреля, где накануне вечером в результате дорожного конфликта пострадали трое мужчин", - сообщили в УМВД.
По данным областного минздрава, двое пострадавших находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине госпитализация не потребовалась, он направлен на амбулаторное наблюдение.
Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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