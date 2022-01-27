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Киргизия заявила о продолжающихся столкновениях на границе с Таджикистаном

Киргизия заявила о продолжающихся столкновениях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 27.01.2022

Киргизия заявила о продолжающихся столкновениях на границе с Таджикистаном

Таджикская сторона нарушила режим прекращения огня, столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран продолжаются, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:38

2022-01-27T21:38

2022-01-27T22:25

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киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

баткенская область

согдийская область

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикская сторона нарушила режим прекращения огня, столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран продолжаются, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии."В 23:50 (20.50 мск - ред.) 27 января 2022 г. на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, боестолкновения между военнослужащими двух стран проходят в местностях Кочо-Бою и Дахма.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан, баткенская область, согдийская область