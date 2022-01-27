https://ria.ru/20220127/ssha-1769817134.html

В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США

В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США - РИА Новости, 27.01.2022

В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США

Виц-спикер Совфеда Константин Косачев высказался за применение принципа взаимности по отношению к американским дипломатам, работающим в России, после принятия... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:14

2022-01-27T16:14

2022-01-27T16:42

сша

россия

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492652_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_bbc813e08e972469f967939d57c8134d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Виц-спикер Совфеда Константин Косачев высказался за применение принципа взаимности по отношению к американским дипломатам, работающим в России, после принятия дискриминационных мер в отношении сотрудников российской дипмиссии в США и намеков американской стороны о возможном отъезде посла России Анатолия Антонова.Посол РФ в США Антонов ранее заявил, что госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве."Принцип взаимности в отношениях между государствами, в том числе в части обеспечения деятельности диппредставительства, никто не отменял. И, по моему глубокому убеждению, российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, исключительно следуя принципу взаимности", - сказал Косачев РИА Новости.Он отметил, что все те условия, которые навязывают российской стороне для ее дипломатов в США, "должны в полном объеме применяться для американских дипломатов, которые работают в РФ".Косачев подчеркнул, что продолжается совершеннейший хаос в отношениях между Россией и США на уровне функционирования диппредставительства, "хаос рукотворный и абсолютно неправовой". "Устроен он, разумеется, руками американского Госдепа или администрации президента", - сказал политик.По его словам, задача, которую ставит перед собой американская сторона - "сделать условия работы и вообще пребывания в США для российских дипломатов невозможными, невыносимыми". Задачу эту они реализуют последовательно, на протяжении нескольких лет, в нарушении своих обязательств по Венской конвенции о дипотношениях и целого комплекса других международно-правовых документов в этой сфере, добавил парламентарий."Никто не дает США право устанавливать предельные сроки пребывания в этой стране для иностранных дипломатов. В данном случае мы видим, как очередная группа российских дипломатов по достижении 3-летнего срока работы в США вынуждена покинуть страну. И судя по всему, в дальнейшем американцы через месяц, второй, третий будут пытаться аналогичные меры, дискриминационные, карательные меры применить уже к послу РФ в США", - сказал Косачев.В заключение он напомнил, что тем российским дипломатам, которые должны придти на смену своим коллегам в США, даже если соглашаться с этим неправовым решением, "отказывают в оформлении виз"

https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, константин косачев