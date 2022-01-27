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В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США
В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США - РИА Новости, 27.01.2022
В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США
Виц-спикер Совфеда Константин Косачев высказался за применение принципа взаимности по отношению к американским дипломатам, работающим в России, после принятия... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:14
2022-01-27T16:42
сша
россия
константин косачев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Виц-спикер Совфеда Константин Косачев высказался за применение принципа взаимности по отношению к американским дипломатам, работающим в России, после принятия дискриминационных мер в отношении сотрудников российской дипмиссии в США и намеков американской стороны о возможном отъезде посла России Анатолия Антонова.Посол РФ в США Антонов ранее заявил, что госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве."Принцип взаимности в отношениях между государствами, в том числе в части обеспечения деятельности диппредставительства, никто не отменял. И, по моему глубокому убеждению, российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, исключительно следуя принципу взаимности", - сказал Косачев РИА Новости.Он отметил, что все те условия, которые навязывают российской стороне для ее дипломатов в США, "должны в полном объеме применяться для американских дипломатов, которые работают в РФ".Косачев подчеркнул, что продолжается совершеннейший хаос в отношениях между Россией и США на уровне функционирования диппредставительства, "хаос рукотворный и абсолютно неправовой". "Устроен он, разумеется, руками американского Госдепа или администрации президента", - сказал политик.По его словам, задача, которую ставит перед собой американская сторона - "сделать условия работы и вообще пребывания в США для российских дипломатов невозможными, невыносимыми". Задачу эту они реализуют последовательно, на протяжении нескольких лет, в нарушении своих обязательств по Венской конвенции о дипотношениях и целого комплекса других международно-правовых документов в этой сфере, добавил парламентарий."Никто не дает США право устанавливать предельные сроки пребывания в этой стране для иностранных дипломатов. В данном случае мы видим, как очередная группа российских дипломатов по достижении 3-летнего срока работы в США вынуждена покинуть страну. И судя по всему, в дальнейшем американцы через месяц, второй, третий будут пытаться аналогичные меры, дискриминационные, карательные меры применить уже к послу РФ в США", - сказал Косачев.В заключение он напомнил, что тем российским дипломатам, которые должны придти на смену своим коллегам в США, даже если соглашаться с этим неправовым решением, "отказывают в оформлении виз"
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сша, россия, константин косачев
16:14 27.01.2022 (обновлено: 16:42 27.01.2022)
 
В Совфеде отреагировали на ситуацию с российскими дипломатами в США

Косачев о ситуации с российскими дипломатами в США: принцип взаимности никто не отменял

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Виц-спикер Совфеда Константин Косачев высказался за применение принципа взаимности по отношению к американским дипломатам, работающим в России, после принятия дискриминационных мер в отношении сотрудников российской дипмиссии в США и намеков американской стороны о возможном отъезде посла России Анатолия Антонова.
Посол РФ в США Антонов ранее заявил, что госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
"Принцип взаимности в отношениях между государствами, в том числе в части обеспечения деятельности диппредставительства, никто не отменял. И, по моему глубокому убеждению, российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, исключительно следуя принципу взаимности", - сказал Косачев РИА Новости.
Он отметил, что все те условия, которые навязывают российской стороне для ее дипломатов в США, "должны в полном объеме применяться для американских дипломатов, которые работают в РФ".
Косачев подчеркнул, что продолжается совершеннейший хаос в отношениях между Россией и США на уровне функционирования диппредставительства, "хаос рукотворный и абсолютно неправовой". "Устроен он, разумеется, руками американского Госдепа или администрации президента", - сказал политик.
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По его словам, задача, которую ставит перед собой американская сторона - "сделать условия работы и вообще пребывания в США для российских дипломатов невозможными, невыносимыми". Задачу эту они реализуют последовательно, на протяжении нескольких лет, в нарушении своих обязательств по Венской конвенции о дипотношениях и целого комплекса других международно-правовых документов в этой сфере, добавил парламентарий.
"Никто не дает США право устанавливать предельные сроки пребывания в этой стране для иностранных дипломатов. В данном случае мы видим, как очередная группа российских дипломатов по достижении 3-летнего срока работы в США вынуждена покинуть страну. И судя по всему, в дальнейшем американцы через месяц, второй, третий будут пытаться аналогичные меры, дискриминационные, карательные меры применить уже к послу РФ в США", - сказал Косачев.
В заключение он напомнил, что тем российским дипломатам, которые должны придти на смену своим коллегам в США, даже если соглашаться с этим неправовым решением, "отказывают в оформлении виз"
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СШАРоссияКонстантин Косачев
 
 
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