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США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров

США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022

США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон согласовал свой ответ Москве по гарантиям безопасности с союзниками и Киевом. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:37

2022-01-27T12:37

2022-01-27T13:37

украина

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в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон согласовал свой ответ Москве по гарантиям безопасности с союзниками и Киевом."Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной", — уточнил министр.Содержание ответа станет известно в самое ближайшее время, добавил Лавров. В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

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украина, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров