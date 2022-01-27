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США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров
США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022
США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон согласовал свой ответ Москве по гарантиям безопасности с союзниками и Киевом. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:37
2022-01-27T12:37
2022-01-27T13:37
украина
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон согласовал свой ответ Москве по гарантиям безопасности с союзниками и Киевом."Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной", — уточнил министр.Содержание ответа станет известно в самое ближайшее время, добавил Лавров. В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:37 27.01.2022 (обновлено: 13:37 27.01.2022)
США согласовали с Украиной ответ на предложения по гарантиям, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США согласовали ответ на предложения России с союзниками и Украиной
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон согласовал свой ответ Москве по гарантиям безопасности с союзниками и Киевом.
"Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной", — уточнил министр.
Содержание ответа станет известно в самое ближайшее время, добавил Лавров.
В конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.