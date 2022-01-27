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Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем
Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем - РИА Новости, 27.01.2022
Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем
Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:03
2022-01-27T11:03
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил накануне РИА Новости представитель суда. Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января. Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Накануне в дипмиссии заявили, что не комментируют сообщения об аресте соотечественника "по соображениям конфиденциальности".В четверг Ребхольц заявил РИА Новости, что посольству "известно о задержании гражданина США"."Мы серьезно относимся к нашим обязанностям оказывать содействие гражданам США за рубежом. Мы следим за ситуацией", - отметил он.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.
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сша, воронеж, москва
11:03 27.01.2022
 
Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем

В посольстве США заявили, что следят за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил накануне РИА Новости представитель суда. Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января. Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 15:02
В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста
Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Накануне в дипмиссии заявили, что не комментируют сообщения об аресте соотечественника "по соображениям конфиденциальности".
В четверг Ребхольц заявил РИА Новости, что посольству "известно о задержании гражданина США".
"Мы серьезно относимся к нашим обязанностям оказывать содействие гражданам США за рубежом. Мы следим за ситуацией", - отметил он.
Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.
 
СШАВоронежМосква
 
 
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