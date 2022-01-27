https://ria.ru/20220127/ssha-1769743271.html

Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем

Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем - РИА Новости, 27.01.2022

Посольство США следит за ситуацией с арестованным в Воронеже американцем

Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:03

2022-01-27T11:03

2022-01-27T11:03

сша

воронеж

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761611054_0:151:2845:1751_1920x0_80_0_0_f651b82672026e5611430f03ccce7eb9.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил накануне РИА Новости представитель суда. Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января. Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Накануне в дипмиссии заявили, что не комментируют сообщения об аресте соотечественника "по соображениям конфиденциальности".В четверг Ребхольц заявил РИА Новости, что посольству "известно о задержании гражданина США"."Мы серьезно относимся к нашим обязанностям оказывать содействие гражданам США за рубежом. Мы следим за ситуацией", - отметил он.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.

https://ria.ru/20220126/sud-1769619760.html

сша

воронеж

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, воронеж, москва