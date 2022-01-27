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Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года
Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года - РИА Новости, 27.01.2022
Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года
Житель Сочи, решивший разобраться с соседями из найденного рядом с домом огнестрельного оружия и едва не подстреливший полицейского, осужден на 13,5 лет лишения РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:17
2022-01-27T15:21
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Житель Сочи, решивший разобраться с соседями из найденного рядом с домом огнестрельного оружия и едва не подстреливший полицейского, осужден на 13,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что в мае 2020 года в посёлке Лазаревское мужчина в состоянии наркотического опьянения нашел около своего дома оружие с патронами. С находкой он пошел к родственникам и соседям, угрожая расправой. Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался выстрелить в них, но допустил осечку."Приговором суда Юрию Томину назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, первые три года из которых мужчине надлежит отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно Томину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в релизе.Сочинца признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220126/arest-1769657174.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, россия
15:17 27.01.2022 (обновлено: 15:21 27.01.2022)
 
Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года

Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского из найденного оружия, получил 13,5 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Житель Сочи, решивший разобраться с соседями из найденного рядом с домом огнестрельного оружия и едва не подстреливший полицейского, осужден на 13,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что в мае 2020 года в посёлке Лазаревское мужчина в состоянии наркотического опьянения нашел около своего дома оружие с патронами. С находкой он пошел к родственникам и соседям, угрожая расправой. Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался выстрелить в них, но допустил осечку.
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"Приговором суда Юрию Томину назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, первые три года из которых мужчине надлежит отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно Томину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в релизе.
Сочинца признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Приговор в законную силу не вступил.
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