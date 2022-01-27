https://ria.ru/20220127/srok-1769804124.html

Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года

Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года - РИА Новости, 27.01.2022

Житель Сочи, пытавшийся подстрелить полицейского, получил 13,5 года

Житель Сочи, решивший разобраться с соседями из найденного рядом с домом огнестрельного оружия и едва не подстреливший полицейского, осужден на 13,5 лет лишения РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:17

2022-01-27T15:17

2022-01-27T15:21

происшествия

краснодарский край

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Житель Сочи, решивший разобраться с соседями из найденного рядом с домом огнестрельного оружия и едва не подстреливший полицейского, осужден на 13,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что в мае 2020 года в посёлке Лазаревское мужчина в состоянии наркотического опьянения нашел около своего дома оружие с патронами. С находкой он пошел к родственникам и соседям, угрожая расправой. Когда на место прибыли полицейские, мужчина попытался выстрелить в них, но допустил осечку."Приговором суда Юрию Томину назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, первые три года из которых мужчине надлежит отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно Томину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в релизе.Сочинца признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20220126/arest-1769657174.html

https://ria.ru/20220126/sk-1769661022.html

краснодарский край

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, россия