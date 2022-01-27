https://ria.ru/20220127/sovetniki-1769820664.html

Правительство Германии подтвердило встречу в "нормандском формате"

Правительство Германии подтвердило встречу в "нормандском формате" - РИА Новости, 27.01.2022

Правительство Германии подтвердило встречу в "нормандском формате"

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине, подтвердили РИА... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:28

2022-01-27T16:28

2022-01-27T16:28

в мире

берлин (город)

германия

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине, подтвердили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В пресс-службе указали, что в опубликованном по итогам встречи внешнеполитических советников 26 января в Париже заявлении на сайте правительства ФРГ указано, что "они (участники – ред.) договорились снова встретиться в Берлине через две недели".

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), германия, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр