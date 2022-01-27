https://ria.ru/20220127/soldat-1769731204.html

В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре

В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре

Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:57

2022-01-27T09:57

2022-01-27T09:57

в мире

украина

мвд украины

южмаш

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно, сообщил в четверг пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий Нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием."Он служил в Нацгвардии с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи… Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", – цитирует Музычука издание "Сегодня".Он также сообщил, что раненные в результате стрельбы военнослужащие получили травмы конечностей.

https://ria.ru/20220127/fotografiya-1769729817.html

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мвд украины, южмаш, днепр (город)