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В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре
В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:57
2022-01-27T09:57
2022-01-27T09:57
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно, сообщил в четверг пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий Нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием."Он служил в Нацгвардии с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи… Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", – цитирует Музычука издание "Сегодня".Он также сообщил, что раненные в результате стрельбы военнослужащие получили травмы конечностей.
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в мире, украина, мвд украины, южмаш, днепр (город)
В нацгвардии Украины рассказали о солдате, расстрелявшем людей в Днепре
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, служил в нацгвардии Украины с осени