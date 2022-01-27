https://ria.ru/20220127/soglasheniya-1769710615.html
Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений - РИА Новости, 27.01.2022
Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
Советники лидеров "нормандской" четвертки, которые провели встречу в Париже в среду, подтвердили приверженность минским соглашений, нацелены на смягчение... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:17
2022-01-27T01:17
2022-01-27T01:17
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Советники лидеров "нормандской" четвертки, которые провели встречу в Париже в среду, подтвердили приверженность минским соглашений, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Они выступают "за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением минских договоренностей".Кроме того, советники обсудили важность активизации деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для быстрого продвижения в реализации минских договоренностей.Также на встрече в Париже была достигнута договоренность встретиться снова в Берлине через две недели.Переговоры советников лидеров "нормандского" формата продлились около 8,5 часа.Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
https://ria.ru/20220127/kanada-1769710000.html
https://ria.ru/20220127/donbass-1769709591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, париж, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер
Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
Советники лидеров "нормандской" четвертки подтвердили роль минских соглашений
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Советники лидеров "нормандской" четвертки, которые провели встречу в Париже в среду, подтвердили приверженность минским соглашений, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Они (советники) подтверждают, что минские соглашения являются основой для работы в "нормандском" формате, и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе", - говорится в коммюнике, которое распространил Елисейский дворец.
Они выступают "за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением минских договоренностей".
Кроме того, советники обсудили важность активизации деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для быстрого продвижения в реализации минских договоренностей.
Также на встрече в Париже была достигнута договоренность встретиться снова в Берлине
через две недели.
Переговоры советников лидеров "нормандского" формата продлились около 8,5 часа.
Россию
представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак
, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер
, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак
.