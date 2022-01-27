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В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак
В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак - РИА Новости, 27.01.2022
В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак
Мэрия Магадана в четверг ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак, сообщает официальный сайт муниципалитета. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:00
2022-01-27T14:30
магадан
происшествия
животные
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собаки
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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Магадана в четверг ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак, сообщает официальный сайт муниципалитета."В связи с повышенной активностью животных без владельцев, учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования", - сообщает мэрия Магадана.Поясняется, что для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства. Координировать неотложные мероприятия по ликвидации ЧС планируют круглосуточно."Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос, к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы - это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", - цитирует муниципалитет мэра Магадана Юрия Гришана.
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магадан, происшествия, животные, магаданская область, собаки, чс, россия
14:00 27.01.2022 (обновлено: 14:30 27.01.2022)
 
В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

Мэрия Магадана ввела режим ЧС из-за повышенной активности бродячих собак

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБродячая собака
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Магадана в четверг ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак, сообщает официальный сайт муниципалитета.
"В связи с повышенной активностью животных без владельцев, учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования", - сообщает мэрия Магадана.
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Поясняется, что для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства. Координировать неотложные мероприятия по ликвидации ЧС планируют круглосуточно.
"Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос, к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы - это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", - цитирует муниципалитет мэра Магадана Юрия Гришана.
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