14:00 27.01.2022 (обновлено: 14:30 27.01.2022)
В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак
Мэрия Магадана ввела режим ЧС из-за повышенной активности бродячих собак
Бродячая собака. Архивное фото
МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Магадана в четверг ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак, сообщает официальный сайт муниципалитета.
"В связи с повышенной активностью животных без владельцев, учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования", - сообщает мэрия Магадана.
Поясняется, что для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников Управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана, а также Комбината зеленого хозяйства. Координировать неотложные мероприятия по ликвидации ЧС планируют круглосуточно.
"Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос, к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы - это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", - цитирует муниципалитет мэра Магадана Юрия Гришана.