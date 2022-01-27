https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769830528.html
МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране
МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране - РИА Новости, 27.01.2022
МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране
В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении военного контингента в Словакию как реакция на возникшую ситуацию (с Украиной), заявил в четверг глава МИД РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:07
2022-01-27T17:07
2022-01-27T17:07
в мире
словакия
румыния
нато
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иван корчок
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ПРАГА, 27 янв – РИА Новости. В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении военного контингента в Словакию как реакция на возникшую ситуацию (с Украиной), заявил в четверг глава МИД республики Иван Корчок, комментируя информацию телеканала Sky News о том, что по 1 тысяче военнослужащих альянса может быть переброшено на его восточный фланг, в том числе, в Словакию.В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше."В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении сил усиления, в том числе, в Словакию. Никакого решения (об этом) пока не принято. Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной)", - заявил Корчок после выступления на заседании комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, его слова привел сайт газеты Pravda.По словам Корчока, НАТО будет заниматься рассмотрением этого вопроса в ближайшие дни и недели."Подобные военные структуры существуют в странах Балтии, в Польше, там они находятся в качестве реакции на то, что происходило в 2014 году (на Украине). Когда мы предполагали, что уже не случится такой эскалации (ситуации), как в 2014 году, то структуры НАТО (в регионе) далее не расширялись", - сказал глава МИД.Как сообщил Корчок, он проинформировал членов парламентского комитета о том, что происходит на Украине и на ее границах, а также о происходящих дипломатических переговорах."На мой взгляд, ситуация (на границе Украины) напряженная, но решаемая. Но должны быть сделаны определенные шаги к деэскалации, необходимо убрать со стола реальную угрозу того, что может быть проведена военная акция в отношении Украины, а это неприемлемо", - сказал глава словацкого МИД.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220127/nato-1769828191.html
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в мире, словакия, румыния, нато, россия, иван корчок
МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране
Глава МИД Корчок: НАТО рассматривает возможность направить военный контингент в Словакию
ПРАГА, 27 янв – РИА Новости.
В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении военного контингента в Словакию как реакция на возникшую ситуацию (с Украиной), заявил
в четверг глава МИД республики Иван Корчок, комментируя информацию телеканала Sky News
о том, что по 1 тысяче военнослужащих альянса может быть переброшено на его восточный фланг, в том числе, в Словакию.
В четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии
, Болгарии, Венгрии
и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии
и Польше
.
"В НАТО рассматривается вопрос о возможном направлении сил усиления, в том числе, в Словакию. Никакого решения (об этом) пока не принято. Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию (с Украиной)", - заявил Корчок после выступления на заседании комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, его слова привел сайт газеты Pravda.
По словам Корчока, НАТО будет заниматься рассмотрением этого вопроса в ближайшие дни и недели.
"Подобные военные структуры существуют в странах Балтии, в Польше, там они находятся в качестве реакции на то, что происходило в 2014 году (на Украине). Когда мы предполагали, что уже не случится такой эскалации (ситуации), как в 2014 году, то структуры НАТО (в регионе) далее не расширялись", - сказал глава МИД.
Как сообщил Корчок, он проинформировал членов парламентского комитета о том, что происходит на Украине и на ее границах, а также о происходящих дипломатических переговорах.
"На мой взгляд, ситуация (на границе Украины) напряженная, но решаемая. Но должны быть сделаны определенные шаги к деэскалации, необходимо убрать со стола реальную угрозу того, что может быть проведена военная акция в отношении Украины, а это неприемлемо", - сказал глава словацкого МИД.
В последнее время США
и западные страны обвиняют Россию
в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве
бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.