https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769713497.html
СМИ: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
СМИ: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии - РИА Новости, 27.01.2022
СМИ: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
Страны-члены НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:41
2022-01-27T03:41
2022-01-27T03:41
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны-члены НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии, сообщает телеканал Sky News.Ранее телеканал CNN сообщал, что США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, - Румыния, Болгария и Венгрия.Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220126/britaniya-1769688370.html
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в мире, украина, словакия, румыния, нато, россия
СМИ: НАТО рассматривает возможность создания подразделения в Словакии
Sky News: НАТО рассматривает возможность создания боевого подразделения в Словакии