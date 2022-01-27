https://ria.ru/20220127/skazka-1769632987.html

Названа самая популярная иностранная сказка у россиян

Названа самая популярная иностранная сказка у россиян - РИА Новости, 27.01.2022

Названа самая популярная иностранная сказка у россиян

"Маленький принц" французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери занял первое место в рейтинге самых популярных у россиян зарубежных сказок по версии... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:25

2022-01-27T07:25

2022-01-27T07:25

культура

александр пушкин

астрид линдгрен

литрес

антуан де сент-экзюпери

новости культуры

книги

агата муцениеце

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Маленький принц" французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери занял первое место в рейтинге самых популярных у россиян зарубежных сказок по версии платформы "ЛитРес", сообщает пресс-служба книжного сервиса.В сообщении говорится, что сервис проанализировал статистику продаж электронных и аудиокниг за последний год, чтобы узнать, какие произведения пользователи слушали чаще всего. На втором месте среди зарубежных авторов оказалась сказка "Печенье счастья" шведской писательницы Черстин Лундберг Хан в аудиоформате, а на третьем — сборник Ганса Христиана Андерсена. Замыкают пятерку лидеров "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.Второе место среди отечественных аудиокниг в категории "Сказки" заняли произведения Александра Пушкина, куда вошли "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане" и другие.На третьем месте — "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Пятерку замыкают повесть "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной и "Незнайка на Луне" Николая Носова. Ранее сервис сообщал, что к 190-летнему юбилею со дня рождения Льюиса Кэролла готовится аудиокнига "Алиса в Стране чудес" в озвучке актрисы театра и кино Агаты Муцениеце ("Закрытая школа", "Геймеры"). Продажи откроются 27 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/kozlovskiy-1769418770.html

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александр пушкин, астрид линдгрен, литрес, антуан де сент-экзюпери, новости культуры, книги, агата муцениеце