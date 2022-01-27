https://ria.ru/20220127/skazka-1769632987.html
Названа самая популярная иностранная сказка у россиян
Названа самая популярная иностранная сказка у россиян - РИА Новости, 27.01.2022
Названа самая популярная иностранная сказка у россиян
"Маленький принц" французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери занял первое место в рейтинге самых популярных у россиян зарубежных сказок по версии... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:25
2022-01-27T07:25
2022-01-27T07:25
культура
александр пушкин
астрид линдгрен
литрес
антуан де сент-экзюпери
новости культуры
книги
агата муцениеце
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Маленький принц" французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери занял первое место в рейтинге самых популярных у россиян зарубежных сказок по версии платформы "ЛитРес", сообщает пресс-служба книжного сервиса.В сообщении говорится, что сервис проанализировал статистику продаж электронных и аудиокниг за последний год, чтобы узнать, какие произведения пользователи слушали чаще всего. На втором месте среди зарубежных авторов оказалась сказка "Печенье счастья" шведской писательницы Черстин Лундберг Хан в аудиоформате, а на третьем — сборник Ганса Христиана Андерсена. Замыкают пятерку лидеров "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.Второе место среди отечественных аудиокниг в категории "Сказки" заняли произведения Александра Пушкина, куда вошли "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане" и другие.На третьем месте — "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Пятерку замыкают повесть "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной и "Незнайка на Луне" Николая Носова. Ранее сервис сообщал, что к 190-летнему юбилею со дня рождения Льюиса Кэролла готовится аудиокнига "Алиса в Стране чудес" в озвучке актрисы театра и кино Агаты Муцениеце ("Закрытая школа", "Геймеры"). Продажи откроются 27 января.
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александр пушкин, астрид линдгрен, литрес, антуан де сент-экзюпери, новости культуры, книги, агата муцениеце
Названа самая популярная иностранная сказка у россиян
"Маленький принц" оказался самой популярной иностранной сказкой у россиян
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Маленький принц" французского писателя и поэта Антуана де Сент-Экзюпери занял первое место в рейтинге самых популярных у россиян зарубежных сказок по версии платформы "ЛитРес", сообщает пресс-служба книжного сервиса.
В сообщении говорится, что сервис проанализировал статистику продаж электронных и аудиокниг за последний год, чтобы узнать, какие произведения пользователи слушали чаще всего.
"Всего были проанализированы данные по более чем 6 900 произведениям. Лидером среди зарубежных авторов стала аудиокнига "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, а среди отечественных — аудиосборник народных произведений "Любимые народные сказки", в который вошли такие истории, как "Морозко", "Царевна-лягушка" и "Петушок-золотой гребешок", — отмечают в релизе.
На втором месте среди зарубежных авторов оказалась сказка "Печенье счастья" шведской писательницы Черстин Лундберг Хан в аудиоформате, а на третьем — сборник Ганса Христиана Андерсена. Замыкают пятерку лидеров "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс и аудиокнига "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.
Второе место среди отечественных аудиокниг в категории "Сказки" заняли произведения Александра Пушкина, куда вошли "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане" и другие.
На третьем месте — "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Пятерку замыкают повесть "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной и "Незнайка на Луне" Николая Носова.
"За последний год наибольшей популярностью пользовались сказки именно в аудиоформате. Выручка от их продаж составила 58 процентов от всех цифровых книг в жанре "Сказки", — уточнили в пресс-службе.
Ранее сервис сообщал, что к 190-летнему юбилею со дня рождения Льюиса Кэролла готовится аудиокнига "Алиса в Стране чудес" в озвучке актрисы театра и кино Агаты Муцениеце ("Закрытая школа", "Геймеры"). Продажи откроются 27 января.