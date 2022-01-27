Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/sk-1769798734.html
Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга
Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга - РИА Новости, 27.01.2022
Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга
Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:52
2022-01-27T14:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили медики при диагностическом исследовании, приостановлено, сообщили в пресс-службе ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено", - говорится в сообщении.По данным источников РИА Новости, после прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1" трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили отравление у них барием. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
https://ria.ru/20220110/korporativ-1767165840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
14:52 27.01.2022
 
Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга

Росздравнадзор начал проверку препарата после смерти трех пациентов в Петербурге

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили медики при диагностическом исследовании, приостановлено, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено", - говорится в сообщении.
По данным источников РИА Новости, после прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1" трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили отравление у них барием. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:07
Усс поручил проверить инцидент с корпоративом в больнице, где умер пациент
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
Лента новостейМолния
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииВ Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе