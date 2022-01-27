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Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга

Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга - РИА Новости, 27.01.2022

Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга

Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:52

2022-01-27T14:52

2022-01-27T14:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка, использование препарата, который применили медики при диагностическом исследовании, приостановлено, сообщили в пресс-службе ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено", - говорится в сообщении.По данным источников РИА Новости, после прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр №1" трое пациентов погибли, еще трое - в реанимации; врачи выявили отравление у них барием. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20220110/korporativ-1767165840.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия