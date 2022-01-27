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Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку - РИА Новости, 27.01.2022
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку
Найденные в печи в Новгородской области, где пропала девочка, фрагменты костей не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:16
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происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Найденные в печи в Новгородской области, где пропала девочка, фрагменты костей не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.После исчезновения в городе Холм Новгородской области девочки 2020 года рождения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказывал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи в доме, где жила девочка, мать ребенка и ее сожитель задержаны. СК сообщал, что эти находки направлены на экспертизу.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, отмечала в разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
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Работа следователей на месте исчезновения ребенка в Новгородской области. Видео СК РФ
Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января.
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
14:16 27.01.2022
 
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку

Найденные в печи после пропажи девочки в городе Холм кости не принадлежат человеку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Найденные в печи в Новгородской области, где пропала девочка, фрагменты костей не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими. Поиски малолетней продолжаются", - сказали в ведомстве.
После исчезновения в городе Холм Новгородской области девочки 2020 года рождения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказывал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи в доме, где жила девочка, мать ребенка и ее сожитель задержаны. СК сообщал, что эти находки направлены на экспертизу.
У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, отмечала в разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 01:28
В Новгородской области пропал двухлетний ребенок
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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