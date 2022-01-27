https://ria.ru/20220127/sk-1769790066.html
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку - РИА Новости, 27.01.2022
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку
Найденные в печи в Новгородской области, где пропала девочка, фрагменты костей не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:16
2022-01-27T14:16
2022-01-27T14:16
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Найденные в печи в Новгородской области, где пропала девочка, фрагменты костей не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.После исчезновения в городе Холм Новгородской области девочки 2020 года рождения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в силовых структурах рассказывал РИА Новости, что похожие на кости фрагменты найдены в печи в доме, где жила девочка, мать ребенка и ее сожитель задержаны. СК сообщал, что эти находки направлены на экспертизу.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, отмечала в разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
https://ria.ru/20220126/rebenok-1769528618.html
нижний новгород
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Работа следователей на месте исчезновения ребенка в Новгородской области. Видео СК РФ
Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января.
2022-01-27T14:16
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Найденные в печи в Новгородской области кости не принадлежат человеку
Найденные в печи после пропажи девочки в городе Холм кости не принадлежат человеку