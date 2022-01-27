https://ria.ru/20220127/shvetsiya-1769815468.html

Премьер Швеции не стала созывать оборонный комитет из-за Украины

Премьер Швеции не стала созывать оборонный комитет из-за Украины - РИА Новости, 27.01.2022

Премьер Швеции не стала созывать оборонный комитет из-за Украины

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отказалась созывать комитет по вопросам обороны по поводу ситуации с Украиной, так как сочла это "второстепенной... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:09

2022-01-27T16:09

2022-01-27T16:09

в мире

украина

швеция

магдалена андерссон

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отказалась созывать комитет по вопросам обороны по поводу ситуации с Украиной, так как сочла это "второстепенной проблемой", сообщает новостной портал Euractiv.Комитет по обороне – это форум, на котором правительство и представители парламентских партий обсуждают политику в области безопасности и обороны. Съезд комитета, по данным портала, воспринимается как мощное политическое заявление.Сообщается, что правые оппозиционные партии считают, что комитет нужно созвать для проведения нового анализа ситуации в области безопасности. Лидер партии "Христианские демократы" Эбба Буш отметила, что новый созыв комитета помог бы внести нужные поправки в обозначенный в 2020 году план оборонной политики на период с 2021 года по 2025 год.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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швеция

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в мире, украина, швеция, магдалена андерссон