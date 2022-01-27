https://ria.ru/20220127/shakhta-1769853292.html

Глава Росприроднадзора предложила приостановить лицензию шахты "Листвяжная"

Глава Росприроднадзора предложила приостановить лицензию шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 27.01.2022

Глава Росприроднадзора предложила приостановить лицензию шахты "Листвяжная"

Действие лицензии шахты "Листвяжная" может быть приостановлено из-за обнаруженных нарушений в работе, говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:50

2022-01-27T18:50

2022-01-27T18:50

происшествия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие лицензии шахты "Листвяжная" может быть приостановлено из-за обнаруженных нарушений в работе, говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в адрес главы Роснедр Евгения Петрова.Как уточняется в документе, есть основание полагать, что текущее состояние шахты представляет угрозу для жизни и здоровья работников шахты.Радионова также полагает, что возможно повторение аварии на шахте, если все нарушения не будут устранены."Данные обстоятельства являются основанием для ограничения права использования недрами по лицензии, предоставленной ООО "Шахта Листвяжная", - говорится в письме.Метан взорвался в "Листвяжной" (принадлежит компании "СДС-Уголь) 25 ноября 2021 года, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвой трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211215/listvyazhnaya-1763886654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе