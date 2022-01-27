https://ria.ru/20220127/shakhta-1769823482.html

Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная"

Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.01.2022

Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная"

Заводский районный суд в Кемерово продлил до 25 апреля содержание под стражей гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:36

2022-01-27T16:36

2022-01-27T16:36

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сдс-уголь

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 25 апреля содержание под стражей гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что также до 25 апреля был продлен арест директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, до 26 апреля – инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслав Семыкина.Алексееву, Якутову и Лобанову в зависимости от роли предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями."Продлили [содержание под стражей] всем до 25 апреля", – сообщили в суде.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/listvyazhnaya-1769644950.html

кемерово

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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе