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Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная"
Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.01.2022
Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная"
Заводский районный суд в Кемерово продлил до 25 апреля содержание под стражей гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:36
2022-01-27T16:36
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 25 апреля содержание под стражей гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, сообщили РИА Новости в суде.Ранее сообщалось, что также до 25 апреля был продлен арест директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, до 26 апреля – инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслав Семыкина.Алексееву, Якутову и Лобанову в зависимости от роли предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями."Продлили [содержание под стражей] всем до 25 апреля", – сообщили в суде.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/listvyazhnaya-1769644950.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:36 27.01.2022
 
Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная"

Суд продлил арест еще трем обвиняемым в ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Полицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
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КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 25 апреля содержание под стражей гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что также до 25 апреля был продлен арест директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, до 26 апреля – инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслав Семыкина.
Алексееву, Якутову и Лобанову в зависимости от роли предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями.
"Продлили [содержание под стражей] всем до 25 апреля", – сообщили в суде.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
Сотрудник входит в здание на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 17:00В России
Названа предварительная причина аварии на "Листвяжной"
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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