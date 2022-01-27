https://ria.ru/20220127/sboy-1769820450.html

В работе Google и YouTube произошли сбои

В работе Google и YouTube произошли сбои - РИА Новости, 27.01.2022

В работе Google и YouTube произошли сбои

Пользователи Google и Youtube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:25

2022-01-27T16:25

2022-01-27T16:48

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ростов-на-дону

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пользователи Google и Youtube в РФ сообщают о сбоях в их работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 15.37 мск у обоих сервисов. При этом 58% претензий пользователей Youtube связаны с работой сайта, 23% жалуются на работу видеотрансляций, еще 19% жалоб - на проблемы с приложением.Кроме того, согласно информации на сайте, 75% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом Google, еще 21% жалоб связаны с работой поиска, 4% - со сложностями при авторизации.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.

https://ria.ru/20220121/tele2-1768906460.html

россия

ростов-на-дону

москва

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общество, google, youtube, россия, ростов-на-дону, москва