https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769807839.html

Германия готова к "спектру" санкций против России, заявила Бербок

Германия готова к "спектру" санкций против России, заявила Бербок - РИА Новости, 27.01.2022

Германия готова к "спектру" санкций против России, заявила Бербок

Германия готова включить в перечень антироссийских санкций проект "Северный поток — 2", заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, выступая в бундестаге. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:32

2022-01-27T15:32

2022-01-27T16:36

в мире

украина

киев

дмитрий песков

евросоюз

нато

мид германии

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg

БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Германия готова включить в перечень антироссийских санкций проект "Северный поток — 2", заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, выступая в бундестаге."На этой базе (совместно с союзниками в ЕС и НАТО. — Прим. ред.) мы работаем над мощным пакетом санкций. При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток — 2". Да, мы хотим диалога все время, но <...> необходима и твердость, которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются", — уточнила она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769759523.html

https://ria.ru/20220126/chizhov-1769690668.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, дмитрий песков, евросоюз, нато, мид германии, северный поток — 2, россия, анналена бербок