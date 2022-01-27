15:32 27.01.2022 (обновлено: 16:36 27.01.2022)
Германия готова к "спектру" санкций против России, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок: санкции против России могут затронуть "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Германия готова включить в перечень антироссийских санкций проект "Северный поток — 2", заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, выступая в бундестаге.
"На этой базе (совместно с союзниками в ЕС и НАТО. — Прим. ред.) мы работаем над мощным пакетом санкций. При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая "Северный поток — 2". Да, мы хотим диалога все время, но <...> необходима и твердость, которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются", — уточнила она.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.