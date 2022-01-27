https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769730323.html

В Австралии рассматривают возможность дополнительных санкций против России

В Австралии рассматривают возможность дополнительных санкций против России - РИА Новости, 27.01.2022

В Австралии рассматривают возможность дополнительных санкций против России

Австралия рассматривает возможность дополнительных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины, заявила в четверг сенатор от лейбористов страны... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:46

2022-01-27T09:46

2022-01-27T09:46

киев

сша

австралия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Австралия рассматривает возможность дополнительных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины, заявила в четверг сенатор от лейбористов страны Кимберли Китчинг в эфире Sky News Australia.По ее словам, в Австралии, как в США и других союзнических государствах, принят "акт Мангитского"."По нему Комитет национальной безопасности кабинета министров может применить санкции", - сказала Китчинг.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/ssha-1769728269.html

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австралия

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киев, сша, австралия, нато, сергей лавров, россия