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США испугались вводить санкции против Путина
США решили пока не вводить санкции против Путина, сообщает СМИ - РИА Новости, 27.01.2022
США испугались вводить санкции против Путина
На данный момент Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности", сообщает телеканал... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T05:25
2022-01-27T05:25
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. На данный момент Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности", сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины.Согласно корреспонденту, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия
05:25 27.01.2022
 
США решили пока не вводить санкции против Путина, сообщает СМИ

CBS: США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. На данный момент Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности", сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины.
"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности", - отметила корреспондент телеканала.
Согласно корреспонденту, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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