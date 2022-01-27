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https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769710915.html
В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России - РИА Новости, 27.01.2022
В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
Администрация США не хотела бы вводить против России беспрецедентные по масштабу санкции в связи с кризисом вокруг Украины, однако готова прибегнуть к такой... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:33
2022-01-27T02:04
в мире
украина
сша
россия
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация США не хотела бы вводить против России беспрецедентные по масштабу санкции в связи с кризисом вокруг Украины, однако готова прибегнуть к такой мере в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году … именно из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность", - сказал Прайс.Высокопоставленный американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон готов к любому развитию событий вокруг Украины, будь то продолжение дипломатических контактов с целью последующего урегулирования сложившегося кризиса или же военный конфликт.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/sanktsii-1769699076.html
https://ria.ru/20220127/otvet-1769710773.html
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в мире, украина, сша, россия, нед прайс
01:33 27.01.2022 (обновлено: 02:04 27.01.2022)
 
В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России

Представитель госдепа США Прайс: Вашингтон готов ввести масштабные санкции против России

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация США не хотела бы вводить против России беспрецедентные по масштабу санкции в связи с кризисом вокруг Украины, однако готова прибегнуть к такой мере в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году … именно из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность", - сказал Прайс.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 22:24В мире
Глава Евросовета заявил о нежелании вводить жесткие санкции против России
Высокопоставленный американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон готов к любому развитию событий вокруг Украины, будь то продолжение дипломатических контактов с целью последующего урегулирования сложившегося кризиса или же военный конфликт.
"Вне зависимость от того, выберет ли президент России Владимир Путин путь дипломатического взаимодействия или вынудит нас прибегнуть к сдерживанию, - мы к этому готовы", - указал представитель госдепа США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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