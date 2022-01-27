https://ria.ru/20220127/sandu-1769875205.html

Президент Молдавии считает, что в Восточной Европе может начаться война

Президент Молдавии считает, что в Восточной Европе может начаться война - РИА Новости, 27.01.2022

Президент Молдавии считает, что в Восточной Европе может начаться война

Анализ заявлений разных стран и международных организаций, а также события в регионе позволяют предположить, что в Восточной Европе может начаться война, хотя... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:36

2022-01-27T21:36

2022-01-27T21:36

в мире

нато

восточная европа

майя санду

россия

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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Анализ заявлений разных стран и международных организаций, а также события в регионе позволяют предположить, что в Восточной Европе может начаться война, хотя Молдавия надеется на мирное урегулирование конфликта, заявила президент республики Майя Санду."Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.Она сообщила, что молдавские госучреждения проводят анализ ситуации и следят за всеми событиями в регионе, учитывая и худшие сценарии."Мы пытаемся с нуля разработать протоколы для всех ситуаций, но очень надеемся, что будет найдено мирное решение событий. Граждане страны должны быть наготове, но при этом понимать, что существует вероятность нахождения дипломатического выходы из ситуаций", - добавила Санду.НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийское море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве.Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

восточная европа

россия

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в мире, нато, восточная европа, майя санду, россия