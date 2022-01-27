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Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме - РИА Новости, 27.01.2022
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме
Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:20
в мире
хиросима (город)
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".Как заявил Мацуи журналистам по итогам визита в канцелярию премьера, его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий."Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html
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в мире, хиросима (город), япония, фумио кисида
11:20 27.01.2022
 
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Власти Хиросимы предложили кандидатуру города на место проведения саммита G7 в 2023 году

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".
Как заявил Мацуи журналистам по итогам визита в канцелярию премьера, его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий.
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"Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.
В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".
В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.
 
В миреХиросима (город)ЯпонияФумио Кисида
 
 
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