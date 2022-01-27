https://ria.ru/20220127/sammit-1769747063.html

Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме - РИА Новости, 27.01.2022

Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:20

в мире

хиросима (город)

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".Как заявил Мацуи журналистам по итогам визита в канцелярию премьера, его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий."Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html

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в мире, хиросима (город), япония, фумио кисида