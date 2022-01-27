https://ria.ru/20220127/sammit-1769747063.html
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме - РИА Новости, 27.01.2022
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме
Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:20
в мире
хиросима (город)
япония
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba5e1b2fb752f7b0ebc7062152099a09.jpg
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".Как заявил Мацуи журналистам по итогам визита в канцелярию премьера, его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий."Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html
хиросима (город)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_68dc9c43a8126626cd350942930dcb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (город), япония, фумио кисида
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме
Власти Хиросимы предложили кандидатуру города на место проведения саммита G7 в 2023 году
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".
Как заявил Мацуи журналистам по итогам визита в канцелярию премьера, его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий.
"Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.
В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме
прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".
В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.