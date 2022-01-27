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На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России - РИА Новости, 27.01.2022
На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией Конгресса США, в ходе которой заявил, что ожидает "новых правовых рычагов" для... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:46
2022-01-27T22:46
2022-01-27T23:33
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с делегацией Конгресса США, в ходе которой заявил, что ожидает "новых правовых рычагов" для "сдерживания" РФ."Было большой честью принять двухпартийную делегацию Конгресса США в Министерстве обороны Украины. Наша сила в единстве! Рассчитываю на новые правовые рычаги со стороны США для сдерживания российской агрессии!" - написал Резников в своем Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, сша, министерство обороны украины, нато, алексей резников, россия
22:46 27.01.2022 (обновлено: 23:33 27.01.2022)
На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
В Минобороны Украины попросили у США "новых рычагов" для сдерживания России