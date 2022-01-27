https://ria.ru/20220127/rumyniya-1769761714.html
Французские эксперты оценят возможность развернуть миссию НАТО в Румынии
Французские эксперты оценят возможность развернуть миссию НАТО в Румынии - РИА Новости, 27.01.2022
Французские эксперты оценят возможность развернуть миссию НАТО в Румынии
Эксперты из Минобороны Франции прибудут в четверг в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО, сообщила министр обороны... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:28
2022-01-27T12:28
2022-01-27T12:35
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Эксперты из Минобороны Франции прибудут в четверг в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли."Я знаю, что текущая ситуация с безопасностью вызывает беспокойство на восточном фланге Европы. В этом контексте румыны справедливо стремятся укрепить собственную безопасность, поскольку напряженность на Украине продолжает нарастать. Как союзники и европейцы, мы понимаем вашу ситуацию и хотим поддержать вас", - сказала Парли в четверг в ходе своего визита в Бухарест.Она напомнила, что Франция по-прежнему готова взять на себя обязательства по развертыванию новых миссий в рамках НАТО, в частности, в Румынии, если альянс примет такое решение."Сегодня в Румынию прибывает группа экспертов из моего министерства для изучения параметров этого возможного развертывания", - сообщила французский министр.Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил своим коллегам из США, Британии и ФРГ, что Франция готова к выполнению новых миссий НАТО в Румынии.
https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769713497.html
https://ria.ru/20220127/nato-1769760947.html
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в мире, украина, бухарест, европа, румыния, франция, нато, минобороны франции, флоранс парли
12:28 27.01.2022 (обновлено: 12:35 27.01.2022)
Французские эксперты оценят возможность развернуть миссию НАТО в Румынии
Эксперты МО Франции прибудут в Румынию для изучения параметров развертывания миссии НАТО