Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/rubl-1769755214.html
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к доллару и евро - РИА Новости, 27.01.2022
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:01
2022-01-27T20:20
экономика
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 12:18 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 73 копейки — до 78,69 рубля (и уже опускался до 78,32). Евро при этом терял 1,31 рубля, подешевев до 88,09 (а чуть ранее — и до 87,7).Накануне на фоне геополитических рисков доллар впервые с ноября 2020-го подскакивал выше 80,4 рубля, а евро обновил максимум с июля — 90,7 рубля.По мнению ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в беспросветной геополитической напряженности появились огоньки надежды."Накануне встречались политические советники "нормандской четверки" и подтвердили, что альтернативы мирному разрешению конфликта на востоке Украины нет и все стороны должны соблюдать перемирие. Это довольно значимое заявление для освещения позиции России. Соответственно, рынок чувствует, что переговорный процесс постепенно начинает сдвигаться с мертвой точки", — сказал он РИА Новости.Военные риски снижаются, а значит, и геополитическая премия в российских активах и рубле становится чрезмерной, заключил специалист.
https://ria.ru/20220127/rubl-1769710192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курс рубля
12:01 27.01.2022 (обновлено: 20:20 27.01.2022)
 
Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль усилил рост: доллар опустился до 78,5 рубля, евро — ниже 88 рублей

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Так, к 12:18 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 73 копейки — до 78,69 рубля (и уже опускался до 78,32). Евро при этом терял 1,31 рубля, подешевев до 88,09 (а чуть ранее — и до 87,7).
Накануне на фоне геополитических рисков доллар впервые с ноября 2020-го подскакивал выше 80,4 рубля, а евро обновил максимум с июля — 90,7 рубля.
По мнению ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в беспросветной геополитической напряженности появились огоньки надежды.
"Накануне встречались политические советники "нормандской четверки" и подтвердили, что альтернативы мирному разрешению конфликта на востоке Украины нет и все стороны должны соблюдать перемирие. Это довольно значимое заявление для освещения позиции России. Соответственно, рынок чувствует, что переговорный процесс постепенно начинает сдвигаться с мертвой точки", — сказал он РИА Новости.

Военные риски снижаются, а значит, и геополитическая премия в российских активах и рубле становится чрезмерной, заключил специалист.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
 
ЭкономикаКурс рубля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
Лента новостейМолния
СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииВ Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе