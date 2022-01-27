https://ria.ru/20220127/rubl-1769755214.html
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к доллару и евро - РИА Новости, 27.01.2022
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:01
2022-01-27T12:01
2022-01-27T20:20
экономика
курс рубля
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 12:18 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 73 копейки — до 78,69 рубля (и уже опускался до 78,32). Евро при этом терял 1,31 рубля, подешевев до 88,09 (а чуть ранее — и до 87,7).Накануне на фоне геополитических рисков доллар впервые с ноября 2020-го подскакивал выше 80,4 рубля, а евро обновил максимум с июля — 90,7 рубля.По мнению ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в беспросветной геополитической напряженности появились огоньки надежды."Накануне встречались политические советники "нормандской четверки" и подтвердили, что альтернативы мирному разрешению конфликта на востоке Украины нет и все стороны должны соблюдать перемирие. Это довольно значимое заявление для освещения позиции России. Соответственно, рынок чувствует, что переговорный процесс постепенно начинает сдвигаться с мертвой точки", — сказал он РИА Новости.Военные риски снижаются, а значит, и геополитическая премия в российских активах и рубле становится чрезмерной, заключил специалист.
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экономика, курс рубля
12:01 27.01.2022 (обновлено: 20:20 27.01.2022)
Рубль усилил рост к доллару и евро
Рубль усилил рост: доллар опустился до 78,5 рубля, евро — ниже 88 рублей
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Рубль усилил рост к доллару и евро после обвала накануне, следует из динамики торгов на Московской бирже
.
Так, к 12:18 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 73 копейки — до 78,69 рубля (и уже опускался до 78,32). Евро при этом терял 1,31 рубля, подешевев до 88,09 (а чуть ранее — и до 87,7).
Накануне на фоне геополитических рисков доллар впервые с ноября 2020-го подскакивал выше 80,4 рубля, а евро обновил максимум с июля — 90,7 рубля.
По мнению ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в беспросветной геополитической напряженности появились огоньки надежды.
"Накануне встречались политические советники "нормандской четверки" и подтвердили, что альтернативы мирному разрешению конфликта на востоке Украины нет и все стороны должны соблюдать перемирие. Это довольно значимое заявление для освещения позиции России. Соответственно, рынок чувствует, что переговорный процесс постепенно начинает сдвигаться с мертвой точки", — сказал он РИА Новости.
Военные риски снижаются, а значит, и геополитическая премия в российских активах и рубле становится чрезмерной, заключил специалист.