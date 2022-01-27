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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220127/rubl-1769710192.html
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале - РИА Новости, 27.01.2022
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:15
2022-01-27T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По словам Бабина, из всех факторов, влияющих на рубль, самый сильный сейчас —геополитический. Эксперт выразил сомнение, что заседание Банка России в феврале существенно повлияет на национальную валюту.Он также выразил уверенность, что при сохранении высоких нефтяных котировок можно снизить геополитический негатив. А если страновые риски, из-за которых рубль существенно недооценен, ослабнут, сырьевая конъюнктура поддержит национальную валюту в быстром укреплении, заключил собеседник агентства.
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экономика, рубль, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
03:15 27.01.2022
 
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале

Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
По словам Бабина, из всех факторов, влияющих на рубль, самый сильный сейчас —геополитический. Эксперт выразил сомнение, что заседание Банка России в феврале существенно повлияет на национальную валюту.
"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — оговаривает, впрочем, Бабин.
Он также выразил уверенность, что при сохранении высоких нефтяных котировок можно снизить геополитический негатив. А если страновые риски, из-за которых рубль существенно недооценен, ослабнут, сырьевая конъюнктура поддержит национальную валюту в быстром укреплении, заключил собеседник агентства.
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