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Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале - РИА Новости, 27.01.2022
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T03:15
2022-01-27T03:15
2022-01-27T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля. Можно увидеть укрепление рубля, если появятся признаки налаживания отношений между Россией и Западом, заявил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По словам Бабина, из всех факторов, влияющих на рубль, самый сильный сейчас —геополитический. Эксперт выразил сомнение, что заседание Банка России в феврале существенно повлияет на национальную валюту.Он также выразил уверенность, что при сохранении высоких нефтяных котировок можно снизить геополитический негатив. А если страновые риски, из-за которых рубль существенно недооценен, ослабнут, сырьевая конъюнктура поддержит национальную валюту в быстром укреплении, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220125/rubl-1769342887.html
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экономика, рубль, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
Аналитик Бабин: признаки усиления рубля появятся при налаживании отношений России и Запада