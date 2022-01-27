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Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск
Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск - РИА Новости, 27.01.2022
Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск
МВД объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:02
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происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора, следует из базы данных ведомства."Основание &lt;…&gt; : разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос при попытке найти его в базе.Также в розыск объявили PR-директора Хизы — Лусик Карапетян. При этом на сайте не указано, какие преступления им вменяются.У Запирова в инстаграме почти восемь миллионов подписчиков, в основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тематику. Последнее опубликованное видео — с пранком над известным в Сети Мурадом из такси: тот стал известен после того, как обманул водителя и не заплатил ему, но их поездка и обещания пассажира попали на видео.Лусик Карапетян — PR-директор Запирова (об этом говорится в описании его инстаграм-аккаунта), у нее в социальной сети около 800 тысяч подписчиков.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:02 27.01.2022 (обновлено: 13:38 27.01.2022)
 
Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера-миллионника Хизу и его PR-директора

© Фото : @khiza_13/InstagramБлогер Хиза
Блогер Хиза - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : @khiza_13/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора, следует из базы данных ведомства.
"Основание <…> : разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос при попытке найти его в базе.
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Также в розыск объявили PR-директора Хизы — Лусик Карапетян. При этом на сайте не указано, какие преступления им вменяются.
У Запирова в инстаграме почти восемь миллионов подписчиков, в основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тематику. Последнее опубликованное видео — с пранком над известным в Сети Мурадом из такси: тот стал известен после того, как обманул водителя и не заплатил ему, но их поездка и обещания пассажира попали на видео.
Лусик Карапетян — PR-директор Запирова (об этом говорится в описании его инстаграм-аккаунта), у нее в социальной сети около 800 тысяч подписчиков.
 
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