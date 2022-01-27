https://ria.ru/20220127/rozysk-1769755421.html

Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск

Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск - РИА Новости, 27.01.2022

Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:02

2022-01-27T12:02

2022-01-27T13:38

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МВД объявило в федеральный розыск блогера-миллионника из Дагестана Хизри Запирова (Хиза) и его PR-директора, следует из базы данных ведомства."Основание <…> : разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос при попытке найти его в базе.Также в розыск объявили PR-директора Хизы — Лусик Карапетян. При этом на сайте не указано, какие преступления им вменяются.У Запирова в инстаграме почти восемь миллионов подписчиков, в основном он снимает розыгрыши, а также видео на автомобильную тематику. Последнее опубликованное видео — с пранком над известным в Сети Мурадом из такси: тот стал известен после того, как обманул водителя и не заплатил ему, но их поездка и обещания пассажира попали на видео.Лусик Карапетян — PR-директор Запирова (об этом говорится в описании его инстаграм-аккаунта), у нее в социальной сети около 800 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20220104/bloger-1766585988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)