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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 27.01.2022
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:03
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд составлял 638,2 миллиарда долларов – он был зафиксирован 14 января."Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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центральный банк рф (цб рф), россия
16:03 27.01.2022 (обновлено: 16:06 27.01.2022)
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международные резервы РФ с 14 по 21 января увеличились на 0,2% и достигли рекордных 639,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
Предыдущий рекорд составлял 638,2 миллиарда долларов – он был зафиксирован 14 января.
"Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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