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Липецкая область
https://ria.ru/20220127/remont-1769742412.html
В Липецкой области завершили ремонт районной больницы
В Липецкой области завершили ремонт районной больницы - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецкой области завершили ремонт районной больницы
В селе Красное Липецкой области завершилась реконструкция районной больницы, работы проведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:01
2022-01-27T11:01
липецкая область
ремонт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. В селе Красное Липецкой области завершилась реконструкция районной больницы, работы проведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.На ремонт, включавший в себя работы в амбулатории для взрослых и детей, стационару, женской консультации, диагностическом отделении и станции скорой медицинской помощи из областного бюджета были выделены порядка 20 миллионов рублей. За четыре месяца в здании поменяли старые окна и двери, которые стояли с момента ее открытия в 1954 году, на современные, утеплили стены здания, обновили фасад в соответствии с последними строительными технологиями, создали все условия для маломобильных посетителей.На деньги муниципалитета благоустроили прилегающую территорию – уложили асфальт и установили забор вокруг больницы."Сделано очень важное и нужное дело. Теперь все жители Краснинского района будут получать медицинские услуги в комфортных условиях, не хуже, чем в областном центре", - отметил Артамонов.Краснинская районная больница оказывает современную специализированную медицинскую и экстренную помощь. Учреждение обслуживает почти 16 тысяч прикрепленного населения, из которых более 13,3 тысяч – взрослые, 505 – подростки и почти 2,7 тысячи – дети.
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ремонт, игорь артамонов
11:01 27.01.2022
 

В Липецкой области завершили ремонт районной больницы

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. В селе Красное Липецкой области завершилась реконструкция районной больницы, работы проведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
На ремонт, включавший в себя работы в амбулатории для взрослых и детей, стационару, женской консультации, диагностическом отделении и станции скорой медицинской помощи из областного бюджета были выделены порядка 20 миллионов рублей. За четыре месяца в здании поменяли старые окна и двери, которые стояли с момента ее открытия в 1954 году, на современные, утеплили стены здания, обновили фасад в соответствии с последними строительными технологиями, создали все условия для маломобильных посетителей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
10:38Липецкая область
В Липецкой области выросли объемы производства молочной продукции
На деньги муниципалитета благоустроили прилегающую территорию – уложили асфальт и установили забор вокруг больницы.
"Сделано очень важное и нужное дело. Теперь все жители Краснинского района будут получать медицинские услуги в комфортных условиях, не хуже, чем в областном центре", - отметил Артамонов.
Краснинская районная больница оказывает современную специализированную медицинскую и экстренную помощь. Учреждение обслуживает почти 16 тысяч прикрепленного населения, из которых более 13,3 тысяч – взрослые, 505 – подростки и почти 2,7 тысячи – дети.
 
Липецкая областьРемонтИгорь Артамонов
 
 
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