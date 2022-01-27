https://ria.ru/20220127/remont-1769742412.html

В Липецкой области завершили ремонт районной больницы

В Липецкой области завершили ремонт районной больницы - РИА Новости, 27.01.2022

В Липецкой области завершили ремонт районной больницы

В селе Красное Липецкой области завершилась реконструкция районной больницы, работы проведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:01

2022-01-27T11:01

2022-01-27T11:01

липецкая область

ремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. В селе Красное Липецкой области завершилась реконструкция районной больницы, работы проведены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщил глава региона Игорь Артамонов.На ремонт, включавший в себя работы в амбулатории для взрослых и детей, стационару, женской консультации, диагностическом отделении и станции скорой медицинской помощи из областного бюджета были выделены порядка 20 миллионов рублей. За четыре месяца в здании поменяли старые окна и двери, которые стояли с момента ее открытия в 1954 году, на современные, утеплили стены здания, обновили фасад в соответствии с последними строительными технологиями, создали все условия для маломобильных посетителей.На деньги муниципалитета благоустроили прилегающую территорию – уложили асфальт и установили забор вокруг больницы."Сделано очень важное и нужное дело. Теперь все жители Краснинского района будут получать медицинские услуги в комфортных условиях, не хуже, чем в областном центре", - отметил Артамонов.Краснинская районная больница оказывает современную специализированную медицинскую и экстренную помощь. Учреждение обслуживает почти 16 тысяч прикрепленного населения, из которых более 13,3 тысяч – взрослые, 505 – подростки и почти 2,7 тысячи – дети.

https://ria.ru/20220127/proizvodstvo-1769737878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ремонт, игорь артамонов