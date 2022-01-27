ВСУ ведут радиоэлектронную разведку в Донбассе, сообщили в ЛНР
В ЛНР сообщили, что ВСУ ведут радиоэлектронную разведку у линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики активизировали радиоэлектронную разведку (РЭР) у линии соприкосновения в Донбассе для перехвата переговоров Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В район населенных пунктов Светлодарск, Троицкое, Новолуганское, Попасная, Новотошковское, Счастье и Станица Луганская (подконтрольные Киеву - ред.) отмечается прибытие мобильных групп РЭР с целью прослушивания переговоров военнослужащих Народной милиции", - сказал Филипоненко журналистам.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.