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Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона
Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона - РИА Новости, 27.01.2022
Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона
Военная разведка внесла неоценимый вклад в победу над Наполеоном в 1812 году: на основе ее докладов было принято важнейшее решение не давать генеральное... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:44
2022-01-27T09:44
париж
франция
главное разведывательное управление рф
михаил барклай-де-толли
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военная разведка внесла неоценимый вклад в победу над Наполеоном в 1812 году: на основе ее докладов было принято важнейшее решение не давать генеральное сражение на первом этапе войны, рассказал РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок доктор исторических наук Владимир Винокуров.В России 27 января отмечается 210-я годовщина создания Особенной канцелярии при военном министерстве – центрального органа военной разведки, ставшего прообразом Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ."Полученные до начала Отечественной войны донесения из европейских столиц, и в первую очередь из Парижа, убедили военного министра в том, что с Наполеоном нельзя бороться теми же приемами, которыми он блестяще владел. Главное оружие французского императора — генеральное сражение, в нем Наполеон наносил удар, от которого противоборствующая сторона теряла все: войска, территорию и в конечном счете победу", - сказал Винокуров.В случае нападения Наполеона на Россию, решил Михаил Барклай-де-Толли, генерального сражения надо избежать, завлечь французов в глубь России, растянуть обозы по бесконечным дорогам и, выбрав выгодный момент, разгромить.Таким образом, по его словам, создание центрального органа военной разведки – Особенной канцелярии - и направление за рубеж первых военных дипломатов за два года до начала Отечественной войны 1812 года сыграли в будущей победе решающую роль.Винокуров напомнил, что для выполнения военно-дипломатической миссии в длительную командировку в Париж был направлен полковник Александр Чернышев, который, благодаря своим врожденным способностям разведчика, имел обширный круг источников и оперативно представлял в Центр сведения особой ценности о планах Наполеона, точном времени наступления, составе, дислокации и численности французских войск, которые в одном экземпляре регулярно готовились только для императора Франции."Это были первые практические шаги российской военной дипломатии, которая и сегодня зорко стоит на страже национальной безопасности Российской Федерации", - сказал Винокуров.
https://ria.ru/20210908/voyna-1748938228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200314/1568578959.html
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париж, франция, главное разведывательное управление рф, михаил барклай-де-толли, вооруженные силы рф, россия
09:44 27.01.2022
 
Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона

Доктор наук Винокуров: военная разведка внесла неоценимый вклад в разгром Наполеона

© Фото : из личного архива Владимира ВинокуроваДоктор исторических наук Владимир Винокуров
Доктор исторических наук Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : из личного архива Владимира Винокурова
Доктор исторических наук Владимир Винокуров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военная разведка внесла неоценимый вклад в победу над Наполеоном в 1812 году: на основе ее докладов было принято важнейшее решение не давать генеральное сражение на первом этапе войны, рассказал РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок доктор исторических наук Владимир Винокуров.
В России 27 января отмечается 210-я годовщина создания Особенной канцелярии при военном министерстве – центрального органа военной разведки, ставшего прообразом Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ.
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"Полученные до начала Отечественной войны донесения из европейских столиц, и в первую очередь из Парижа, убедили военного министра в том, что с Наполеоном нельзя бороться теми же приемами, которыми он блестяще владел. Главное оружие французского императора — генеральное сражение, в нем Наполеон наносил удар, от которого противоборствующая сторона теряла все: войска, территорию и в конечном счете победу", - сказал Винокуров.
В случае нападения Наполеона на Россию, решил Михаил Барклай-де-Толли, генерального сражения надо избежать, завлечь французов в глубь России, растянуть обозы по бесконечным дорогам и, выбрав выгодный момент, разгромить.
Таким образом, по его словам, создание центрального органа военной разведки – Особенной канцелярии - и направление за рубеж первых военных дипломатов за два года до начала Отечественной войны 1812 года сыграли в будущей победе решающую роль.
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Винокуров напомнил, что для выполнения военно-дипломатической миссии в длительную командировку в Париж был направлен полковник Александр Чернышев, который, благодаря своим врожденным способностям разведчика, имел обширный круг источников и оперативно представлял в Центр сведения особой ценности о планах Наполеона, точном времени наступления, составе, дислокации и численности французских войск, которые в одном экземпляре регулярно готовились только для императора Франции.
"Это были первые практические шаги российской военной дипломатии, которая и сегодня зорко стоит на страже национальной безопасности Российской Федерации", - сказал Винокуров.
 
ПарижФранцияГлавное разведывательное управление РФМихаил Барклай-де-ТоллиВооруженные силы РФРоссия
 
 
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