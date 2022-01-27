https://ria.ru/20220127/razgovor-1769844843.html
Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, сообщили СМИ
Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2022
Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:07
2022-01-27T18:07
2022-01-27T18:15
украина
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, передает агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе президента."Да, разговор состоится", - цитирует агентство ответ собеседника на вопрос, состоится ли разговор глав государств в четверг.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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украина, в мире, сша, джо байден, владимир зеленский
18:07 27.01.2022 (обновлено: 18:15 27.01.2022)
Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, сообщили СМИ
УНИАН: президенты Украины и США Зеленский и Байден проведут телефонный разговор в четверг