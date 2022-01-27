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В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден решат, нужно ли им разговаривать и когда, после еще предстоящих контактов двух стран на рабочем уровне,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:57
2022-01-27T12:57
2022-01-27T12:57
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джо байден
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден решат, нужно ли им разговаривать и когда, после еще предстоящих контактов двух стран на рабочем уровне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Будут определенные контакты на рабочем уровне наверняка. Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда", - сказал Песков.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Песков: Путин и Байден решат, нужно ли им разговаривать, после рабочих контактов