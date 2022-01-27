СМИ: США и Румыния предложили России проверять ракетные комплексы
Радио Румыния: Вашингтон и Бухарест предложили Москве взаимно проверять ракетные комплексы
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezПуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Бухарест участвовал в подготовке предложений для Москвы в ответ на проект о гарантиях безопасности, США и Румыния предложили РФ проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет, сообщило государственное Радио Румыния со ссылкой на дипломатические источники.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
21 января, 18:27МИД Румынии ответил на требования России к НАТО
Газета Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что США и союзники в Европе обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По данным издания, польские должностные лица заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции "ракетной деятельности" в Калининграде.
"Румыния участвовала в разработке предложений для России, содержащихся в документе, направленном в Москву из Вашингтона. Румыния и США предусмотрели механизм прозрачности в документе с направленными в Россию предложениями по смягчению текущего кризиса, этот механизм предусматривает взаимные инспекции ракетных комплексов в России, в Румынии и в Польше", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Запад предложил России осмотреть баллистические ракеты в Девеселу (Румыния), чтобы убедиться, что они предназначены исключительно для обороны. В ответ на это РФ должна разрешить провести инспекции в тех местах, где расположены российские ракеты.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.