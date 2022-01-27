https://ria.ru/20220127/putin-1769792289.html

Главы немецких компаний планируют провести онлайн-встречу с Путиным

Главы немецких компаний планируют провести онлайн-встречу с Путиным - РИА Новости, 27.01.2022

Главы немецких компаний планируют провести онлайн-встречу с Путиным

Руководители немецких компаний планируют провести видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным 3 марта, чтобы обсудить экономические связи, передает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:24

2022-01-27T14:24

2022-01-27T14:26

экономика

берлин (город)

владимир путин

metro ag

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Руководители немецких компаний планируют провести видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным 3 марта, чтобы обсудить экономические связи, передает агентство Блумберг."Немецкие руководители (компаний) планируют обсудить экономические связи с Путиным в ближайшие недели... Видеозвонок, организованный базирующейся в Берлине группой Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, состоится 3 марта", - говорится в сообщении агентства.Какие именно компании примут участие во встрече, пока неизвестно. При этом в группе компаний Metro AG сообщили агентству, что ее глава Штеффен Гройбель намерен участвовать. Отмечается, что встреча изначально планировалась на январь.В среду прошла видеовстреча итальянских предпринимателей с Путиным. Она продлилась более двух часов.

https://ria.ru/20220126/italiya-1769674267.html

берлин (город)

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экономика, берлин (город), владимир путин, metro ag