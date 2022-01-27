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Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году - РИА Новости, 27.01.2022
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году
Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:07
2022-01-27T08:50
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике президента такой пункт, Песков ответил отрицательно.Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962-го. В первые 30 лет в ней участвовали в основном представители стран Организации Североатлантического договора, с 1990-х годов — представители России, Китая, Японии, Индии и других государств.В историю вошла мюнхенская речь Путина, когда он выступал там в 2007 году и подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
06:07 27.01.2022 (обновлено: 08:50 27.01.2022)
 
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году

Представитель Кремля Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике президента такой пункт, Песков ответил отрицательно.

"Нет", — сказал представитель Кремля.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962-го. В первые 30 лет в ней участвовали в основном представители стран Организации Североатлантического договора, с 1990-х годов — представители России, Китая, Японии, Индии и других государств.
В историю вошла мюнхенская речь Путина, когда он выступал там в 2007 году и подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:43
Песков заявил, что Путин примет меры для обеспечения безопасности России
 
В миреВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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