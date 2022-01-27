https://ria.ru/20220127/putin-1769715584.html

Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году

Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году - РИА Новости, 27.01.2022

Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:07

2022-01-27T06:07

2022-01-27T08:50

в мире

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике президента такой пункт, Песков ответил отрицательно.Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962-го. В первые 30 лет в ней участвовали в основном представители стран Организации Североатлантического договора, с 1990-х годов — представители России, Китая, Японии, Индии и других государств.В историю вошла мюнхенская речь Путина, когда он выступал там в 2007 году и подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769260464.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия