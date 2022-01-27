https://ria.ru/20220127/putin-1769715584.html
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году - РИА Новости, 27.01.2022
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году
Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:07
2022-01-27T06:07
2022-01-27T08:50
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:183:2978:1858_1920x0_80_0_0_9d25fa38c52fb7dff64f1db70425650e.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике президента такой пункт, Песков ответил отрицательно.Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962-го. В первые 30 лет в ней участвовали в основном представители стран Организации Североатлантического договора, с 1990-х годов — представители России, Китая, Японии, Индии и других государств.В историю вошла мюнхенская речь Путина, когда он выступал там в 2007 году и подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Президент России тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769260464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_d090e8a52091ba9779166471d6079769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
06:07 27.01.2022 (обновлено: 08:50 27.01.2022)
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции в этом году
Представитель Кремля Песков: Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции