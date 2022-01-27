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Французам надоела ложь США о России
Французов разозлила пропаганда США о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 27.01.2022
Французам надоела ложь США о России
Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:28
2022-01-27T14:30
в мире
украина
сша
москва
нато
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину."Итак, половина принявших участие в голосовании верят в эту чушь — насчет наступления русских! Пропаганда от США сделала свое дело", — написал Yann."Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! &lt;...&gt; Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой", — добавил Gi. Bouley.Пользователи посчитали, что у России нет заинтересованности в вооруженных действиях, которые принесут только потери. Конфликт они назвали внутренним делом украинцев. Помимо этого, французы не преминули раскритиковать президента Эммануэля Макрона."Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами. Ну что за красавчик!" — пошутил Clairobscur.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, сша, москва, нато, эммануэль макрон, россия
10:28 27.01.2022 (обновлено: 14:30 27.01.2022)
 
Французов разозлила пропаганда США о "вторжении" России на Украину

Читатели Le Figaro отказались верить в пропаганду США о "вторжении" России на Украину

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину.
"Итак, половина принявших участие в голосовании верят в эту чушь — насчет наступления русских! Пропаганда от США сделала свое дело", — написал Yann.
"Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! <...> Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой", — добавил Gi. Bouley.
Пользователи посчитали, что у России нет заинтересованности в вооруженных действиях, которые принесут только потери. Конфликт они назвали внутренним делом украинцев.
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"Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами. Ну что за красавчик!" — пошутил Clairobscur.
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Европа не может решить, как наказать Россию
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:16
Байден уговаривает Россию вторгнуться на Украину, но не очень глубоко
 
В миреУкраинаСШАМоскваНАТОЭммануэль МакронРоссия
 
 
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