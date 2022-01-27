https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

Французам надоела ложь США о России

Французов разозлила пропаганда США о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 27.01.2022

Французам надоела ложь США о России

Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:28

2022-01-27T10:28

2022-01-27T14:30

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину."Итак, половина принявших участие в голосовании верят в эту чушь — насчет наступления русских! Пропаганда от США сделала свое дело", — написал Yann."Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! <...> Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой", — добавил Gi. Bouley.Пользователи посчитали, что у России нет заинтересованности в вооруженных действиях, которые принесут только потери. Конфликт они назвали внутренним делом украинцев. Помимо этого, французы не преминули раскритиковать президента Эммануэля Макрона."Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами. Ну что за красавчик!" — пошутил Clairobscur.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

украина

сша

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