Французам надоела ложь США о России

10:28 27.01.2022 (обновлено: 14:30 27.01.2022)
Французов разозлила пропаганда США о "вторжении" России на Украину
Читатели Le Figaro отказались верить в пропаганду США о "вторжении" России на Украину
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Le Figaro резко отреагировали на результаты опроса, согласно которым более половины французов верят во "вторжение" России на Украину.
"Итак, половина принявших участие в голосовании верят в эту чушь — насчет наступления русских! Пропаганда от США сделала свое дело", — написал Yann.
"Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! <...> Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой", — добавил Gi. Bouley.
Пользователи посчитали, что у России нет заинтересованности в вооруженных действиях, которые принесут только потери. Конфликт они назвали внутренним делом украинцев.
Помимо этого, французы не преминули раскритиковать президента Эммануэля Макрона.
"Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами. Ну что за красавчик!" — пошутил Clairobscur.
25 января, 08:00Европа не может решить, как наказать Россию
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>