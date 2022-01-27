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В Липецкой области выросли объемы производства молочной продукции
В Липецкой области выросли объемы производства молочной продукции - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецкой области выросли объемы производства молочной продукции
Липецкая области в 2021 году произвела молочной продукции на 16,4 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в 2020 году. По производству сырого молока регион... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:38
2022-01-27T10:38
2022-01-27T10:38
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Липецкая области в 2021 году произвела молочной продукции на 16,4 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в 2020 году. По производству сырого молока регион входит в 25 лучших субъектов России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область не первый год входит в число лидеров в РФ по надою молока на одну корову за сутки. Рентабельность производства молока в области сохраняется на уровне 25,7%. Кроме этого, Липецкая область один из лидеров в ЦФО по объёмам производства жидкого обработанного молока, а по производству молока для детского питания регион занимает второе место в России."Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых передовых, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – отметил Артамонов.По словам губернатора, в 2021 году в области велась активная работа по технической и технологической модернизации животноводческих хозяйств региона: был построен молочный комплекс на две тысячи голов на территории Задонского района. Перерабатывающие предприятия Липецкой области успешно ввели все запланированные этапы проекта маркировки молочной продукции средствами идентификации. До 1 декабря
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задонский район
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задонский район, игорь артамонов