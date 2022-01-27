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Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки - РИА Новости, 27.01.2022
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:10
2022-01-27T16:10
происшествия
нижний новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец, принял эту ситуацию близко к сердцу, сейчас этим занимается следствие, и надеется на лучшее.Сообщение о пропаже ребенка поступило во вторник. Было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности сотрудников комитета образования администрации района. Мать девочки и ее сожитель задержаны."Вне зависимости от исхода, это ужасная ситуация. Я, как отец, принял ее близко к сердцу. Но сейчас этим занимаются следственные органы, будем надеяться на лучшее", - сказал Никитин РИА Новости.
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происшествия, нижний новгород
16:10 27.01.2022
 
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки

Новгородский губернатор Никитин об исчезновении девочки: принял ситуацию близко к сердцу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец, принял эту ситуацию близко к сердцу, сейчас этим занимается следствие, и надеется на лучшее.
Сообщение о пропаже ребенка поступило во вторник. Было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности сотрудников комитета образования администрации района. Мать девочки и ее сожитель задержаны.
"Вне зависимости от исхода, это ужасная ситуация. Я, как отец, принял ее близко к сердцу. Но сейчас этим занимаются следственные органы, будем надеяться на лучшее", - сказал Никитин РИА Новости.
Работа следователей на месте исчезновения ребенка в Новгородской области. Видео СК РФ
26 января, 10:14
У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
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