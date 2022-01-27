https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769815787.html
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки - РИА Новости, 27.01.2022
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:10
2022-01-27T16:10
2022-01-27T16:10
происшествия
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150683/29/1506832952_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_e1fc371a15df5c32ff161f277ccdecfe.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец, принял эту ситуацию близко к сердцу, сейчас этим занимается следствие, и надеется на лучшее.Сообщение о пропаже ребенка поступило во вторник. Было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности сотрудников комитета образования администрации района. Мать девочки и ее сожитель задержаны."Вне зависимости от исхода, это ужасная ситуация. Я, как отец, принял ее близко к сердцу. Но сейчас этим занимаются следственные органы, будем надеяться на лучшее", - сказал Никитин РИА Новости.
https://ria.ru/20220126/proisshestvie-1769550628.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150683/29/1506832952_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8981aa4c9c10b2ac7ad8a0bf80e1a10e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород
Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки
Новгородский губернатор Никитин об исчезновении девочки: принял ситуацию близко к сердцу
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец, принял эту ситуацию близко к сердцу, сейчас этим занимается следствие, и надеется на лучшее.
Сообщение о пропаже ребенка поступило во вторник. Было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности сотрудников комитета образования администрации района. Мать девочки и ее сожитель задержаны.
"Вне зависимости от исхода, это ужасная ситуация. Я, как отец, принял ее близко к сердцу. Но сейчас этим занимаются следственные органы, будем надеяться на лучшее", - сказал Никитин РИА Новости.