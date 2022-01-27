https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769815787.html

Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки

Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки - РИА Новости, 27.01.2022

Новгородский губернатор отреагировал на историю с исчезновением девочки

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:10

2022-01-27T16:10

2022-01-27T16:10

происшествия

нижний новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал РИА Новости историю с исчезновением двухлетней девочки в городе Холм, заявив, что, как отец, принял эту ситуацию близко к сердцу, сейчас этим занимается следствие, и надеется на лучшее.Сообщение о пропаже ребенка поступило во вторник. Было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности сотрудников комитета образования администрации района. Мать девочки и ее сожитель задержаны."Вне зависимости от исхода, это ужасная ситуация. Я, как отец, принял ее близко к сердцу. Но сейчас этим занимаются следственные органы, будем надеяться на лучшее", - сказал Никитин РИА Новости.

https://ria.ru/20220126/proisshestvie-1769550628.html

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происшествия, нижний новгород