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В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины
В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины - РИА Новости, 27.01.2022
В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины
Две жительницы поселка Тегрозеро в Архангельской области, которые обвинялись в том, что убили сожителя одной из них, сбросили труп с балкона и закопали в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:57
2022-01-27T17:57
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Две жительницы поселка Тегрозеро в Архангельской области, которые обвинялись в том, что убили сожителя одной из них, сбросили труп с балкона и закопали в строительном мусоре, приговорены к 10 и 8 годам колонии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, в ноябре 2020 года женщины в квартире одной из них, испытывая личную неприязнь к ее сожителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, затянули на его шее веревку, нанесли множественные удары молотком и топором по его голове и туловищу, а труп спрятали на балконе. Через несколько дней ночью, чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело с балкона второго этажа, оттащили к расположенному неподалеку разрушенному зданию и закопали в строительном мусоре."Судом им назначены наказания в виде 10 и 8 лет лишения свободы с ограничением свободы один год и шесть месяцев. Обеим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.
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происшествия, архангельская область
17:57 27.01.2022
 
В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины

Две сестры, убившие мужчину в Архангельской области, получили десять и восемь лет колонии

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Две жительницы поселка Тегрозеро в Архангельской области, которые обвинялись в том, что убили сожителя одной из них, сбросили труп с балкона и закопали в строительном мусоре, приговорены к 10 и 8 годам колонии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, в ноябре 2020 года женщины в квартире одной из них, испытывая личную неприязнь к ее сожителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, затянули на его шее веревку, нанесли множественные удары молотком и топором по его голове и туловищу, а труп спрятали на балконе. Через несколько дней ночью, чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело с балкона второго этажа, оттащили к расположенному неподалеку разрушенному зданию и закопали в строительном мусоре.
"Судом им назначены наказания в виде 10 и 8 лет лишения свободы с ограничением свободы один год и шесть месяцев. Обеим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:50
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
 
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