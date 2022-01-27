https://ria.ru/20220127/prigovor-1769842497.html

В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины

В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины - РИА Новости, 27.01.2022

В Архангельской области вынесли приговор двум сестрам за убийство мужчины

Две жительницы поселка Тегрозеро в Архангельской области, которые обвинялись в том, что убили сожителя одной из них, сбросили труп с балкона и закопали в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:57

2022-01-27T17:57

2022-01-27T17:57

происшествия

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Две жительницы поселка Тегрозеро в Архангельской области, которые обвинялись в том, что убили сожителя одной из них, сбросили труп с балкона и закопали в строительном мусоре, приговорены к 10 и 8 годам колонии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, в ноябре 2020 года женщины в квартире одной из них, испытывая личную неприязнь к ее сожителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, затянули на его шее веревку, нанесли множественные удары молотком и топором по его голове и туловищу, а труп спрятали на балконе. Через несколько дней ночью, чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело с балкона второго этажа, оттащили к расположенному неподалеку разрушенному зданию и закопали в строительном мусоре."Судом им назначены наказания в виде 10 и 8 лет лишения свободы с ограничением свободы один год и шесть месяцев. Обеим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область